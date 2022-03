Selección de Uruguay convocó a Fabricio Díaz y Manuel Ugarte tras desconvocatoria de Matías Vecino por covid-19

A pocos días del partido ante Perú por la jornada 17 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Uruguay sufrió una baja. Matías Vecino no formará parte del plantel celeste debido a que dio positivo a la Covid-19. El volante uruguayo, que milita en el Inter de Milán, dio positivo a la Covid-19 a llegar, el último lunes, a Montevideo.

Ayer, se entregó los resultados y quedó desafectado por el virus. Pese a que el DT de Uruguay, Diego Alonso, aún no dio pistas sobre el equipo titular, Matías Vecino tenía grandes oportunidades de estar en el once, ya que lo estuvo en uno de los dos partidos dirigidos por el ‘Tornado’ y porque en el próximo Rodrigo Bentancur no podrá jugar por acumulación de amarillas.

Frente a este imprevisto, el técnico Diego Alonso convocó de emergencia al volante Fabricio Díaz, 19 años, que milita en el Liverpool de Uruguay, donde lleva 77 partidos y tres goles. Además, el joven futbolista de 19 años es el capitán de la selección Sub-20.

El DT de Uruguay también llamó a Manuel Ugarte, el futbolista de 20 años defiende la camiseta de Sporting de Lisboa, club en el que jugó 31 partidos y anotó un gol. Ayer, la Selección de Uruguay entrenó con la presencia de los dos nuevos convocados, quienes fueron recibidos con mucho afecto por los jugadores del combinado charrúa.

Por otro lado, el DT de Uruguay Diego Alonso se refirió al cuadro peruano. “Perú es un equipo que hace siete años viene compitiendo a gran nivel, ha tenido la posibilidad de clasificar al Mundial anterior, competir fuertemente en tres Copa América, hoy está en posición de clasificar. Todo eso habla de la peligrosidad y la capacidad de jugar”, expresó.