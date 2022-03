Seis muertos en atropello masivo en Carnaval de Strépy-Bracquegnies

Al menos seis personas han muerto y 37 más resultado heridas al ser embestidas por un vehículo en esta población del sur de Bélgica. “Un coche que iba a toda velocidad ha atropellado a la multitud. El conductor ha seguido su camino, pero lo hemos interceptado”, ha explicado el alcalde, Jacques Gobert.

La policía ha detenido a dos sospechosos que viajaban en el vehículo que ha causado el atropello por homicidio involuntario. Según las autoridades, son dos personas nacidas en 1988 y 1990 originarias de La Louviére, localidad a tan solo seis kilómetros de StrépyBracquegnies. La policía no tenía conocimiento de ellos antes del atropello y, a estas alturas, la principal hipótesis es que no ha sido un atentado terrorista, pese a que no descartan ningún escenario y todavía no ha trascendido ningún contenido de los interrogatorios a los sospechosos.

“A eso de las 5 de la mañana hubo un coche que pasó a más de 100 kilómetros por hora y se llevó por delante a todo el desfile. Me desperté a eso de las 5:30, tengo una pequeña conmoción cerebral; es realmente como en las películas, gente en el suelo, sangre, ambulancias, la policía… escenas realmente horribles”, declara uno de los heridos.

“El balance es muy elevado, en términos humanos…”, lamentó el alcalde de la localidad, Jacques Gobert. “Se han tomado varias decisiones, la principal es solicitar a la organización folclórica de Strépy-Bracquegnies que cancele nuestro carnaval”. Además, se ha habilitado un pabellón para la atención psicológica de los familiares de las víctimas.

PRIMERA CELEBRACIÓN

■ Era la primera celebración de este carnaval tras las suspensiones que se habían producido por la pandemia. La tradición es que un grupo de Gilles vaya recogiendo casa por casa a diversas personas que se añaden al desfile y precisamente ha sido en este momento cuando ha tenido lugar la embestida. “Había música y sonrisas, y tres segundos después, gritos. Ha sido horrible”, narra el presentador de la RTL Fabrice Collignon, que cubría las celebraciones.

EL DATO

Según varios testigos consultados por medios locales, en el momento del atropello el desfile lo formaban entre 150 y 200 personas. De estas, 27 han resultado heridas de forma leve y 10 están en estado de gravedad.

