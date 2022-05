Seis comunidades de Apurímac proponen ser socios de la mina Las Bambas. Así lo anunció este martes el presidente de la comunidad de Huancuire, Romualdo Ochoa, en entrevista para Exitosa.

También te puede interesar: Dimitri Senmache a favor de “retomar la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca”

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, en el que también participó Edison Vargas y Ruben Chávez, presidente y abogado de la comunidad de Fuerabamba respectivamente, Ochoa dijo que, ante las frustradas mesas de diálogo con el Gobierno y el supuesto incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa, el único camino es la propuesta denominada Waki, palabra quechua que en español se traduce como mancomunidad, asociación o unión.

“Tenemos una propuesta, y esa propuesta es Waki, que son los convenios simétricamente, de igual a igual. Emerge de la vida misma cuando dos ríos se juntan, más caudalosos se hacen. Por eso, nosotros planteamos que el Gobierno gane, la empresa gane y las comunidades ganen. Eso es lo que planteamos”, declaró en nuestro medio.

Recordó que desde el 2013, año en el que otorgaron sus tierras a la minera, se han conformado mesas de diálogo sin éxito alguno, siendo la última de ellas el 17 de marzo del presente año. “La minera nunca nos ha dado respuesta”, anotó. Por esta razón, acotó, “hemos dicho que acá ya no existe los compromisos, actas, convenios, ni firmas, mesas de diálogo o técnicas, ya no queremos, eso ya pasó”.

“El camino es Waki”, reiteró, “que es igual a igual”. “Cómo no funciona, otro camino tiene que funcionar. Y nosotros no vamos a plantear la misma propuesta que ellos porque ya no camina“, aclaró.

“[¿Están proponiendo ser socios de la mina?] Claro, ser los socios de la mina. Un ejemplo nomás: sacan mineral de un tajo, para él 5, para nosotros, 5, pagamos impuestos como comunidad y que ellos también que paguen impuestos. Así que ambas partes, las tres, tienen que ganar. La empresa, la comunidad y el Estado todos juntos ganamos y todos juntos perdemos. Es nuestra propuesta”, puntualizó en Exitosa.

Bienes y servicios

Por su parte, el abogado de la comunidad de Fuerabamba, Rubén Chávez, explicó que esta iniciativa consiste en que Las Bambas adquiera de las comunidades los bienes y servicios que necesita. Detalló que esta actividad está siendo ejecutada por empresas extranjeras.

“Básicamente la propuesta es que a nivel general, por ejemplo, en los temas de bienes y servicios, que constantemente requiere la mina, las empresas locales tengan mayor oportunidad. Lamentablemente, quienes tienen oportunidad en este momento son las empresas foráneas. Lo que plantean las comunidades es que a los empresarios locales se tome en cuenta. Es lo que se plantea y es lo que no se está efectivizando”, puntualizó en Exitosa.

Lo más visto en Exitosa