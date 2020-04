Se registraron más de 2 mil infracciones en colegios privados durante cuarentena

Ángela Sevilla, secretaria de la Comisión de Protección al consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad (INDECOPI), se pronunció luego de que este organismo público registrara más de 2 mil infracciones en colegios privados durante la cuarentena decretada por el gobierno para mitigar el impacto del coronavirus en nuestra región.

“Cuando la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local), que es parte del Ministerio de Educación, verifique que hay algún tipo de incumplimiento por parte del colegio respecto a este plan de recuperación, lo va a comunicar al INDECOPI y nosotros en ese momento activamos nuestra contingencia”, indicó.

Sevilla comentó que desde el primer día de la emergencia sanitaria, han verificado que aún existen proveedores solicitando el cobro de la pensión de manera adelantada. “Muchos padres de familia se quejaron y dijeron ¿Qué va a pasar con lo que ya pagué, si ya pagué Marzo?. en realidad, de acuerdo a la norma, lo que se exige es que el pago se haga una vez prestado el servicio, es decir, a fin de mes”, recalcó.

Por otro lado, la vocera también recordó a los colegios y a los padres de familia que está prohibido afectar el derecho a la educación a los niños, refiriéndose a ‘esos colegios que retiraban a los menores porque no pagaban la pensión, que no les entregaban la libreta de notas’. En el el marco de la situación actual, que no dejen acceder al alumno a la plataforma virtual por no pagar, también una medida ilegal y está prohibido.

En ese sentido, acotó la misma regla del caso anterior (retirar a los menores que no pagaban pensión) aplica para las instituciones educativas que siguen cobrando a pesar de no ofrecer una educación virtual completa.” Yo te cobro por un servicio que efectivamente te presto, estamos hablando de un centro educativo que no ha prestado ningún servicio hasta la fecha. Eso debe tener en cuenta el padre de familia”, aseveró.

En cuanto al envío de denuncias, la representante dijo que desde el inicio de la emergencia se han activado dos plataformas: una en la que el padre de familia puede ingresar de manera virtual, indicar quién es el proveedor (colegio) para que INDECOPI pueda monitorear e identificar estos casos, y la otra a través de medios tradicionales (Lima: 224 7777, Provincias: 0800 44040 y sacreclamo@indecopi.gob.pe).