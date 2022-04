Se queman pruebas de sonadas pesquisas de lavado de activos

Expedientes, atestados, memorias USB’s, audios, videos, libros contables, entre otras pruebas de gran valor, de sonados casos de lavados de activos, entre ellos el que se le sigue al presidente, Pedro Castillo, su entorno, como sus sobrinos, su exsecretario personal Bruno Pacheco y hasta el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, entre otros personajes políticos, se habrían echado a perder de manera sospechosa a la tarde de ayer al desatarse un incendio en el centro neurológico de la Policía encargado de investigar estos hechos delictivos.

Por causas aún no determinadas, las llamas empezaron devorar todo en el piso 12 de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicado en la avenida España, ambiente donde funciona la Dirección de Lavado de Activos de la Policía.

También te puede interesar: Caso Puente Tarata | Pacheco y sobrinos de Castillo fueron incorporados en Programa de Recompensas

Sospechosamente, el siniestro surgió en el archivo documentario de esta área, donde se almacenan las pruebas.

De acuerdo a la página de emergencias de los Bomberos, el incendio fue reportado a las 5: 42 de la tarde.

Hasta el lugar también llegó el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, quien confirmó que las pruebas se convirtieron en cenizas.

“No se han registrado daños personales, solo materiales”, comentó.

Lo mismo confirmó el jefe policial de lavado de activos: “No se han registrado daños personales, solo materiales. Se ha perdido toda la documentación, documentos de las investigaciones. Todavía no hacemos un inventario para ver de qué documentación estamos hablando”, refirió al mencionar que existe un back up de estos archivos.

ES BIEN SOSPECHOSO

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, manifestó que el incendio resulta sospechoso.

“Bien sospechoso el incendio en la Dirincri. Es justo en lavado de activos, justo en la oficina donde estaban los archivos de las investigaciones contra Perú Libre y contra otros poderosos”, escribió en su cuenta de Twitter.

En ese piso también está la Dirección Contra el Crimen Organizado de la PNP, según comentaron fuentes policiales a Exitosa.

La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, sostuvo que se debe investigar qué archivos, pericias y pruebas se han destruido.

“Ojo que es una clásica de organizaciones criminales para borrar evidencias. El ministro debe informar”, escribió en su cuenta de Twitter.

Otras noticias en Exitosa