Se pronunció venezolana acusada de vaciarle la casa a su expareja

Se defendió. Venezolana, acusada por su expareja peruana de llevarse sus pertenencias de la casa que ambos compartían en Independencia, se pronunció luego de que él la acusara de haberlo enamorado para robarle y aseguró tener pruebas que indican que electrodomésticos que se llevó le pertenecen.

Según extranjera, terminó su relación con Edwin Pichigua pues la maltrataba constantemente. Al abandonar la casa pues nada la vinculaba con el tipo, decidió llevarse los objetos de la casa que le pertenecían.

“Cuando compramos los equipos los pusimos a nombre mío, tengo mis facturas aquí. Los equipos están a nombre mío. No me he robado nada de nadie. Por eso me los lleve y me mudé cerca porque no robé nada”, aseveró. “Tres facturas están a nombre mío y dos a nombre de él. Él me denuncia por dos, que fue el televisor y la lavadora”, agregó.

Acotó también que Pichigua actuó por venganza y para intentar retenerla en su vida. “Él lo hizo porque yo lo quería dejar. Hasta hoy me sigue llamando y me sigue molestando pidiéndome disculpas, que lo que hizo fue para perjudicarme. Lo hizo por venganza para hundirme porque no quiero estar con él”, contó.