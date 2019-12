Se pronunció defensa legal de la policía que modeló con uniforme

La defensa de Jossmery Toledo Coronel, la mujer policía que realizó un reto viral usando el uniforme, se pronunció tras el proceso disciplinario se le abrió a la Suboficial de Tercera.

El abogado de Toledo Coronel, Stéfano Miranda, indicó que no existe ninguna falta pues la modelo no dañó la imagen institucional de la Policía Nacional del Perú.

“No existe ninguna falta. Se basan en la norma 1267, (…) donde establece que se ejerce la función policial a dedicación exclusiva y obligatoria en cualquier lugar y circunstancia. Entonces, ¿dónde se prohíbe que se pueda aplicar el arte del modelaje?”, indicó Miranda.

En ese sentido, el letrado tendrá 10 días para presentar el descargo. “En el reglamento no señala que está prohibido el modelaje. No hay una infracción. (…) Nadie puede ser sancionado si no está en la norma”, sentencia.

Cabe recalcar que a la suboficial también se le abrió una investigación en octubre pasado por su aparición como modelo en la revista Caretas. Sin embargo, el proceso fue archivado.