Se podrá fraccionar su recibo de agua en 24 cuotas

Primero fue el servicio de luz, luego el gas, teléfono, el internet, cable y ahora el agua. El Gobierno anunció ayer que los recibos de agua emitidos en el mes de marzo del 2020 y que corresponden al uso del servicio durante el Estado de Emergencia podrán ser fraccionados hasta por 24 meses a solicitud de los usuarios.

El Decreto de Urgencia N036-2020, publicado en el diario El Peruano, establece la citada segmentación del pago de los servicios por el periodo de la cuarentena y sus respectivas prórrogas. Ello con el propósito de reducir el impacto que genera en la población las medidas inmovilización social, sobre todo a nivel económico.

Otro objetivo apunta a garantizar los servicios de agua y saneamiento en los hogares más vulnerables frente al avance del COVID-19, que ya dejó 169 fallecidos y 5,897 a infectados a nivel nacional. Y es que el lavado de manos por 20 segundos, sin dejar ningún rincón sin frotar, es fundamental para prevenir el contagio del virus.

¿Quiénes acceden?

La norma dispone que los usuarios que se encuentren en las categorías de consumo social y doméstica podrán acogerse al beneficio. Aseguran que en ambos casos los recibos no serán considerados como vencidos y tampoco se aplicará el cobro de moras o posibles compensaciones.

Respecto a la categoría doméstica, el fraccionamiento será aplicado en sus dos variantes: donde se implemente los subsidios cruzados focalizados cuyo consumo no supere los 50 m3 mensuales, y aquellos que no superan el mismo nivel de consumo y cuyas empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) no tengan subsidios focalizados.

Precisamente, la EPS deberá establecer un mecanismo que permita al usuario conocer su facturación del mes para que el descuento sea efectivos. Según detalla la norma, podrá ser a través del portal web de las empresas prestadoras del servicio de agua potable u otro mecanismo que considere conveniente.

Garantizar saneamiento

Con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento que brindan las EPS durante la cuarentena, el Gobierno suspendió el pago que realizan al Fondo de Inversiones y las reservas por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

La medida también busca asegurar los costos de operación y mantenimiento de la empresa, así como su sostenibilidad. Y pasados los cinco meses, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) determinará la forma y plazo de devolución o la exoneración, parcial o total, de ese pago.

Cisternas para los más vulnerables

Teniendo en cuenta que alrededor de 7 millones de peruanos carecen de agua potable en el país, el Ejecutivo autorizó a las autoridades de salud la competencia de otorgar, de manera automática a las EPS, los permisos correspondientes para la distribución gratuita de agua para el consumo humano a través de camiones cisternas.

Aunque aclararon que deben cumplir los requisitos establecidos por la ley, sobre todo en la limpieza y desinfección. Una investigación de Ojo Público reveló que el agua repartida por una cisterna administrada por Pammoeva S.A.C. en el sector de Virgen de Lourdes, en Villa María del Triunfo, tenía coliformes fecales y otros desechos.