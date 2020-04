Taylor Swift se vio obligada a cancelar todos sus conciertos del 2020

El sitio web de la estrella pop de 30 años de edad, Taylor Swift, publicó una declaración oficial sobre las cancelaciones, mientras que ella publicó su propia nota en sus plataformas de medios sociales el viernes.

Aunque sus citas en Europa parecen haber sido canceladas definitivamente, dejó algunas esperanzas de reprogramar para el 2021 los shows para sus fans en los Estados Unidos y Brasil. “Estoy tan triste porque no podré verlos en concierto este año, pero sé que es la decisión correcta”, escribió Taylor en las redes sociales para acompañar la declaración oficial de su sitio web. “Por favor, por favor, manténganse sanos y salvos.

Los veré en el escenario tan pronto como sea posible, pero ahora mismo lo importante es comprometerse con la cuarentena, por el bien de todos nosotros”. La declaración oficial de Taylor calificó la pandemia como “un desafío sin precedentes para nuestra comunidad mundial” y reiteró los llamados del gobierno a no realizar grandes reuniones públicas.

Cancelación, no postergación Los asistentes a los conciertos en América del Norte y del Sur todavía podrán ver parte de su gira cuando reprograme los espectáculos de este año para 2021, con nuevas fechas prometidas a finales de este año. El uso de “cancelado” en la declaración original es importante, ya que puede permitir a los fans obtener reembolsos entre las prácticas de cambio de entradas.

Taylor SwiftAl cancelar oficialmente sus presentaciones, en lugar de sólo posponerlas, la cantante de Love What You Made Me Do permitió a sus fans recuperar su dinero.