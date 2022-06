Se filtra video de Ricardo Milos en medio de la audiencia virtual de tutela de derechos de Pedro Castillo

¡Por demás curioso! En medio de la audiencia virtual de tutela de derechos del presidente de la República, Pedro Castillo, se filtró en la pantalla el video viral de internet en donde aparece el stripper conocido como Ricardo Milos.

“Señor hay interferencia, me parece, del estudio del abogado. Están mostrando unas imágenes muy sugerentes, no sabemos exactamente a qué se debe”, le advirtió el fiscal Samuel Rojas al abogado defensor del mandatario, Benji Espinoza, pues la polémica reproducción se estaba compartiendo desde la computadora de “Asistencia Estudio Espinoza”, pero el letrado se defendió, al finalizar la audiencia, indicando que no había sido él o alguien de su estudio, por lo pidió que se investigue el hecho.

Fueron aproximadamente 10 segundos en los que se pudo apreciar el video del también actor de cine para adultos, por lo que la transmisión de la audiencia para el portal de Facebook de Justicia TV, tuvo que ser detenido por dos minutos, para luego retomarlo en la intervención del fiscal Rojas.

AUDIENCIA DE TUTELA DE DERECHOS

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el miércoles 15 de junio a las 10:00 horas, la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa del mandatario Pedro Castillo, Benji Espinoza, por la presunta violación al derecho a la inmunidad presidencial.

Como se conoce, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el jefe de Estado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en agravio del Estado, en el marco de las investigaciones por el Caso Puente Tarata III.

