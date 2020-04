Se comprarán más de 840 mil tablets para escolares del área rural y urbana en pobreza

El presidente Martín Vizcarra adelantó este sábado 18 de abril durante una conferencia de prensa, que su Gobierno autorizó al Ministerio de Educación (Minedu) la compra de 840 mil tablets para escolares del área rural y urbana en pobreza con la finalidad de reducir los conflictos que impidan seguir con la educación a distancia en lo que dure la emergencia sanitaria.

“Como Gobierno tenemos que corregir esas desventajas y facilitar los ejercicios educativos no presenciales en la zona rural y urbana para los alumnos en situación de pobreza”, aseveró el jefe de Estado.

Según explicó el mandatario se adquirirán 719 mil tablets con servicio de Internet móvil para los estudiantes del ámbito rural, en tanto, 123 780 tablets con las mismas características serán destinadas a los alumnos del área urbana en situación de pobreza. Cabe indicar, que esta decisión fue tomada a raíz de aplazar el inicio de las actividades educativas presenciales, ya que aún está por definir.

“A esos niños, a esa juventud estudiosa no la podemos poner en riesgo de que se contagien en las aulas durante un tiempo que todavía no podemos definir, pero que no puede ser en un corto plazo”, añadió. En total en torno a las tablets educativas, será de 600 millones de soles la inversión del Estado.

Asimismo, a las zonas más alejadas del país donde muchas veces no hay servicio eléctrico, los equipos tendrán cargadores incorporados. “Una tablet que llega al estudiante no solo llega al alumno, sino a toda la familia y a través de ella, te conectas con el mundo. Tendrá uso de carácter educativo pero nada limita que la familia pueda darle otro uso para un acceso más amplio al conocimiento que permite la informática, la Internet”, finalizó.