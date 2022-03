Se busca dictamen conjunto para poder acceder a fondos de las AFP

En la sesión que esta mañana tendrá la Comisión de Economía del Congreso, también se espera que se proceda a la elaboración del dictamen que permite el acceso a una nueva liberación de fondos de las AFP, como una medida para aliviar las finanzas de aportantes y exaportantes y contribuir de esa manera a la reactivación económica.





Respecto al nuevo acceso a los fondos de las AFP, en el referido grupo de trabajo parlamentario se presentaron ocho proyectos de ley. Todos ellos ya han sido debidamente sustentados. Por lo tanto, se busca lograr un dictamen de consenso, ya que la mayoría de iniciativas proponía el acceso a 4 UIT para los aportantes y al 100% del saldo disponible para quienes ya no aportan al sistema.

Quizás te interese leer | Congreso: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo





En ese sentido, hoy debería hacerse un dictamen en conjunto, conteniendo lo mejor de los ocho proyectos. De esa manera, en la sesión de la semana que viene, en Economía, el dictamen sería sometido a votación y a su posterior aprobación.

La congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular e integrante de la referida comisión, ratificó ayer que se busca unanimidad para exonerar el dictamen de publicación y vaya defrente al Pleno.

“Eso se pretende, darle celeridad al tema y hay consenso para esa tarea. Es que consideramos que no hay tiempo que perder. Se requiere asistir a los aportantes y exaportantes que tienen fondos y hoy pasan penurias, al no poder acceder a ellos. Además, es necesario para ayudar a la reactivación económica, que hasta ahora no ha tenido resultados”, precisó Herrera.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES