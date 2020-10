Santiago Arzamendia dio positivo a coronavirus y será la primera baja de Paraguay para enfrentar a Perú

Atención. El cuerpo médico de la selección paraguaya anunció, a través de su cuenta de Twitter, que el lateral de Cerro Porteño, Santiago Arzamendia, dio positivo a coronavirus y será la primera baja del cuadro guaraní en la previa del partido contra el cuadro peruano, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.



El cuerpo médico de la Selección Paraguaya y el jugador Santiago Arzamendia informan que tras el último control laboratorial precompetitivo realizado al futbolista, el resultado dio positivo al COVID-19. — Selección Paraguaya (@Albirroja) October 7, 2020

“El citado atleta se encuentra asintomático y en cuarentena domiciliaria, por lo que no formará parte de los juegos ante Perú y Venezuela”, se alcanza a leer en el comunicado.

También te puede interesar: ¡Inicia el sueño! Selección peruana viajará hoy por la tarde a Paraguay

Arzamendia, quien estuvo como titular en la banda izquierda en la sesión de ayer del combinado paraguayo, es el segundo contagiado de los convocados por el profesor Eduardo Berizzo, pues el primer contagiado fue Jorge Morel, desconvocado y puesto en aislamiento domiciliario.

De esta forma, la lista de Paraguay se reduce a 28 jugadores debido a que, por disposiciones del DT, no se convocará a otro futbolista como reemplazo.

La situación no es favorable para ambas escuadras, pues Perú no podrá contar con Edison Flores, Alexander Callens y Yordy Reyna, seleccionados que no participarán en la primera fecha de las eliminatorias, puesto que sus clubes de la Major League Soccer (MLS) no les permiten viajar por las medidas de aislamiento a las que tendrían que someterse a su regreso a Estados Unidos.

Es menester recalcar que ambas selecciones se enfrentarán mañana a las 17:30 horas en el estadio Defensores del Chaco, donde los dirigidos por el profesor Ricardo Gareca buscarán hacerse de los 3 puntos.

