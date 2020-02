Santa Anita: Mininter anuncia sanción para policía que agredió a su pareja

El Ministerio del Interior (Mininter) anunció que habrá sanciones ejemplares contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Yordan Torres Rojas, quien agredió a su pareja en plena vía pública, en el distrito de Santa Anita.

“Él me golpeó, me dijo quédate, quédate. Me quitó mi celular, me golpeó, me dio un codazo. Todo lo que tú provocaste me dijo, y luego me pidió perdón”, señaló la víctima, quien explicó que la agresión se dio por celos del suboficial, en plena calle.

Ante los gritos de la mujer, los vecinos de la zona salieron en su ayuda, entonces Yordan Torres intentó huir en un vehículo particular. Se conoció que estuvo acompañado de otro policía, pero este se fue minutos antes en un patrullero de la PNP diciéndole a Torres Rojas que no se quería meter en problemas.

“La Comisión de Idoneidad de la PNP se reunirá hoy mismo para definir la más drástica sanción contra el Suboficial de 3ra. PNP Yordan Torres Rojas, quien agredió cobardemente a su pareja a bordo de un taxi en Santa Anita”, publicó el Mininter en su cuenta de Twitter.