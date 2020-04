Santa Anita: Caos en los exteriores del mercado mayorista

Caos. Desde las 4 de la mañana, vecinos forman cola de seis cuadras para el ingreso al Mercado Mayorista de Santa Anita, en pleno Estado de Emergencia. En el día 31 del aislamiento social obligatorio, los aglomeramientos en los centros de abastos no cesan y los casos por coronavirus se incrementan.

Este establecimiento se encuentra en riesgo de contagio pues el comercio ambulatorio y el tránsito vehicular se han intensificado en los alrededores de este mercado con el paso de los días.

“Sí he recibido el bono pero no me gusta vivir de manera ajustada”, expresó una señora que vende mascarillas en los exteriores de este centro de abastos, junto a un varón.

En tanto, Jaime Gallegos Rondón, general del Mercado Mayorista de Lima, se pronunció sobre la situación del establecimiento. “Ya hemos fumigado el mercado tres veces y estamos procediendo ahora a desinfectarlo, lo hemos hecho el fin de semana. Lo vamos a hacer de manera semanal”, indicó.

Gallegos instó a acatar ‘las medidas del gobierno y que sea una sola persona la que salga a hacer las compras’. Por otro lado, mencionó que ya se hicieron las primeras 100 pruebas para los comerciantes que presentaban sospechas de tener covid-19 .Sin embargo, aclaró que hasta el momento ninguno ha dado positivo.

Coronavirus en el Perú

2. A la fecha, se tienen 914 pacientes hospitalizados con Covid-19, de los cuales, 132 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

3. Del total de casos positivos que cumplieron su período de aislamiento domiciliario, 2 869 ya se encuentran con alta.

4. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por Covid-19 a la fecha con 7 476.

Las siguientes regiones también presentan pacientes con Covid-19: Callao (908), Lambayeque (427), Loreto (357), Piura (224), La Libertad (166),Ancash (124), Cusco (106), Arequipa (99), Ica (76), Tumbes (69), Junín (68), Ucayali (32), Amazonas (25), San Martín (23), Cajamarca (19), Madre de Dios (19), Huánuco (15), Ayacucho (15), Moquegua (13), Pasco (11), Huancavelica (10), Apurímac (10), Tacna (09) y Puno (02).

5. Lamentamos informar que el Covid-19 ha producido la muerte de 230 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor.

6. Para evitar la propagación del Covid-19, el Gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario.