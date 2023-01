Sandro Balvin, nuevo abogado de Pedro Castillo: “La tarea es excarcelarlo para que sea investigado en libertad”

En diálogo con Exitosa, Sandro Balvin, el nuevo abogado de Pedro Castillo, aseveró que está reestructurando la defensa del expresidente para excarcelarlo, a fin de que siga su proceso por el presunto delito de rebelión y conspiración en libertad. Sandro Balvin reemplaza Wilfredo Robles, abogado de Castillo Terrones que fue cuestionado por haber purgado cárcel por terrorismo.

“Estamos reestructurando la defensa técnica. La defensa va a ser netamente constitucional. La tarea va a ser excarcelarlo de la prisión preventiva para que sea investigado en libertad, esa es la tarea”, señaló en Informamos y opinamos, tras comentar que fue la familia del exmandatario vacado quien le solicitó sus servicios.

El abogado dijo que, como parte de la estrategia, el expresidente —que intentó un golpe de Estado— ya no se comunicará a través de Twitter ni tampoco publicará cartas mediante sus redes sociales.

“A partir de ahora no tiene comunicación alguna. Si ha habido esta situación antes, él tendrá que aclarar. (…) Los consejos que yo le doy son distintos y creo que va a entender y cambiar su comportamiento, incluso al salir a los tribunales de la justicia. La estrategia está siendo reestructurada y va a ser distinta”, reiteró.

Sandro Balvin también hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que disponga colocar un teléfono público en el penal de Barbadillo, lugar en donde se encuentra recluido su patrocinado, pues asegura que el expresidente no tiene acceso a las llamadas familiares. “Yo he entrado y he podido observar que no hay [teléfono] y es verdad lo que digo“, remarcó.

La defensa de Castillo Terrones también buscará que se confirme si se respetaron o no las garantías constitucionales durante el proceso de vacancia contra Pedro Castillo, así como en la resolución que ordena su prisión preventiva. “Si es así, se va a caer todo”, enfatizó.

