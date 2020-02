San Valentín: Clausuran hostales en el Cercado de Lima por insalubres

La Municipalidad de Lima clausuró en estos días un total de 15 hostales, debido a que no cumplían con las debidas condiciones para atender al público.

Anoche, la comuna realizó un megaoperativo conjunto con la Policía Nacional del Perú y Fiscalía de la Nación para intervenir hostales que representarían un riesgo para la ciudadanía, en el marco del plan de seguridad por el Día del Amor y la Amistad.

Así, en esta jornada la comuna clausuró seis de estos locales que funcionaban en condiciones insalubres e inseguras en el Cercado de Lima, a fin de salvaguardar la seguridad de las personas que acuden a estos lugares.

Durante el megaoperativo, personal de la comuna limeña inspeccionó y verificó que los hostales Estrella, Las Dunas, Lima, Pettys, Renzo’s y Martín, ubicados en la avenida Alfonso Ugarte, el jirón Chancay y los pasajes Larrabure y Peñaloza prestaban servicios en pésimas condiciones sanitarias y de seguridad.

Más de 80 agentes de Fiscalización, Sanidad, Defensa Civil y Serenazgo de Lima acompañados de 100 efectivos policiales hallaron sábanas, almohadas, colchones rotos y manchados en los locales intervenidos. Además, constataron que los cuartos no contaban con ventilación y presentaban estructuras afectadas por la humedad.

También se detalló que algunos de estos locales no contaban con pozo a tierra y en otros casos el cableado eléctrico no estaba conectado de manera adecuada. Igualmente se verificó los extintores y rociadores de agua no funcionaban, ante un caso de emergencia.

Por ello, el personal de Fiscalización de Lima inicio un proceso sancionador con la clausura temporal de los establecimientos y los multó con el 50% de una Unidad Impositiva Tributaria equivalente a S/ 2150 y dos (UIT) es decir S/ 8400 soles.

Rescatada

Asimismo, en el hotel Estrella, ubicado en la cuadra 7 de la avenida Alfonso Ugarte, se rescató a una menor de edad junto a varias señoritas que serían víctimas del delito de trata de personas, las mismas que ejercerían la prostitución clandestina. Todas estas personas fueron trasladadas por la Policía a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes.

Durante esta semana, la Municipalidad de Lima clausuró también nueve establecimientos ubicados en los jirones Callao, Ica, Caylloma, Huancavelica, Rufino Torrico y la avenida Emancipación a escasas cuadras de la Plaza Mayor.

Dichos locales no cumplieron con mantener los ambientes debidamente ventilados, y tampoco contaban con el mobiliario adecuado para atender al público. Por este motivo, se les sancionó con el 50% de una UIT.