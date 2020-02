San Valentín: Brunella Horna sorprende a Richard Acuña con romántica decoración

Brunella Horna demuestra que está muy enamorada de Richard Acuña y no duda en compartir su vida en pareja a través de sus redes sociales. Esta vez, la modelo publicó una fotografía de la sorpresa que le preparó por San Valentín.

En la fotografía se observa una cama decorada con pétalos de rosas, globos rojos y luces en vez de velas, por precaución.

“Me pasé de romántica. Siempre lo sorprendo un día antes, fue un poco difícil organizar todo lejos pero lo más importante es pasarla juntos”, expresó Brunella en su post de Instagram.

No faltaron los comentarios de varios de sus seguidores que, al ver la romántica decoración, le recordaron el caso del líder del Partido Morado, Julio Guzmán.

Por su parte, Richard Acuña también compartió una foto a través de Instagram, donde agradeció a su pareja por esta sorpresa. “Tercer San Valentín juntos, a mi reina le toca sorprenderme los 13 y cada año me impresiona más. A mí me toca los 14 y me dejó la valla muy alta. Cada día que pasa nos sentimos más felices juntos. ¡Te amo reina!”, fue el mensaje del excongresista.