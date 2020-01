San Borja: Hijo de Angie Jibaja fue detenido por la policía

Nicolas Garay Jibaja, el mayor de los hijos de Angie Jibaja, fue detenido junto a otros dos amigos tras un operativo en San Borja, que terminó con la incautación de sustancias ilegales.

En el informe policía se lee que a los tres detenidos “ se le encontró una bolsita de plástico color blanco anudada artesanalmente contenido una sustancia verdusca constituida por hijas, tallos y semillas”.

Sin embargo, eso no fue todo. Al primogénito de Jibaja también se le halló “ una bolsita de plástico conteniendo una verde pardusca cristalizada al parecer clorhidrato de cocaína”.

Los agentes policiales sospechan que estos tres jóvenes se dedican al servicio de “delivery” de estupefacientes. Nicolas Garay es acusado de microcomercialización de droga.

Hasta el momento, Angie Jibaja no se ha pronunciado sobre la situación de su hijo. No obstante, a través de historias de Instagram se observó a la modeló actuar como si no hubiera pasado nada.