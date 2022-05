Salva una Olla: La olla común ‘Familias Unidas’ sufre por falta de leña y encarecimiento del gas

Atención. Exitosa llegó este miércoles al asentamiento humano Horacio Zevallos 2, en el distrito del Rímac, para conocer la historia de las madres de la olla común “Familias Unidas”, quienes revelaron que sufren problemas para cocinar debido al elevado costo del gas y la falta de leña.

La señora Jenny afirmó que, como no tienen leña, deben cocinar con gas. Sin embargo, este último cuesta entre 53 y 55 soles, lo que representa una inversión bastante alta para las familias más vulnerables de la zona, quienes se alimentan pagando dos soles por ración.

“Hoy día no se va a cocinar en leña porque no tenemos. Nosotros mañana, con las mamitas que estamos, vamos a organizarnos para bajar a los colegios, donde botan la basura, desmontes, para recoger nuestras leñas, la madera, cosa que vamos a venir cargando por aquí para poder cocinar mañana porque no tenemos”, agregó.

De igual manera, esta representante de la olla común indicó que usan dos balones de gas por semana ya que alimentan a 150 personas y, actualmente, tienen una deuda de 106 soles con el proveedor que les facilita este combustible necesario para sus labores.

Además, detalló que hacen uso de las cajas de frutas y cartones de las cajas de leche para prender el fuego, pero esto no sirve para soportar las ollas con 10 kilos de arroz o menestras que necesitan.

Así mismo, se enfrentan a los altos costoso de la canasta básica y el Estado no les entrega víveres desde diciembre del año pasado.

“Ahorita solamente tenemos nuestra azúcar porque nosotros cocinamos un día sopa, un día agua, porque lo que vamos a cocinar la sopa nosotros ahorramos en el agua ¿no? para poder pagar nuestro gas”, expresó la representante.

Esta olla común, que también se utilizó como espacio para ayudar a que los niños del asentamiento humano puedan acceder a sus clases virtuales, lamentablemente sufrió un robo el 1 de marzo de este año.

“Nos robaron, rompieron nuestra chapa de la puerta, se robaron los útiles, los televisores, las impresoras, las tres laptops que teníamos y los víveres también, nos dejaron sin nada“, indicó otra madre de la olla común.

Para ayudar a una olla común, solo tienes que seguir la programación de la radio y comunicarte al 980 025 540.

