Salva una Olla: Olla común que alimentaba a 70 familias cierra sus puertas ante incremento de precios de productos

Atención. Este miércoles, en un reporte de Exitosa por Ventanilla, se conoció el caso de la olla común ‘Niños Bendecidos’ la cual es promovida por madres del asentamiento humano 6 de diciembre y quienes piden apoyo para alimentar a más de 70 familias que requieren su comida de manera diaria.

Esta olla común en el asentamiento se ubica en Ventanilla y ha tenido que cerrar sus puertas hace una semana debido al incremento de los productos de primera necesidad en los mercados locales, los cuales se requieren para cocinar los platos de estas familias de escasos recursos.

Exitosa conversó con la señora Rosa Castro Fernández, una de las fundadoras de esta olla común, quien contó que diariamente tienen que recorrer los mercados de la zona para poder pedir algunos productos para cocinar, pero ya la situación es perjudicial porque todo está caro.

“Los víveres ya no llegan, hemos estado cocinando con lo que nos quedaba y nos habíamos abastecido. Pero ya no llega hace como un mes y ahora como ya no hay más, tuvimos que salir a comprar, pero todo está muy caro como el arroz y el aceite. Ya no podemos más”, comentó.

En esa línea, relató que muchas familias vienen a tocar la puerta de la olla común para conseguir un plato de comida, pero con mucha tristeza tienen que decirles que ya no hay nada y no están operando.

“Vienen a tocarnos las puerta, sobre todo las madres que tienen muchos niños y no podemos hacer nada”, expresó, justo mientras se le hacía entrevista y llegaban más ancianos a pedir alimentos.

Asimismo, la señora Rosa precisó que tampoco han recibido ningún aporte del gobierno como se venía comentando en el sector del Ejecutivo.

“No nos ha llegado ni una ayuda o bono para el gas. Lo compramos a 60 o 65 soles y nos dura como máximo una semana o cuatro días. Nadie se ha acercado nunca. Desconozco realmente algún bono o vale que ofreció el gobierno”, puntualizó.

Salva una Olla

Así como la ollita común ‘Niños Bendecidos’, existen otras que necesitan apoyo para continuar con sus labores y alimentar a las familias más necesitadas de la ciudad. Si usted desea unirse a esta iniciativa, puede comunicarse con el número 980-025-540. Toda ayuda será bienvenida por las madres de las ollas comunes.

