Salma Hayek apoya el paro de mujeres mexicanas

La actriz mexicana Salma Hayek se unió al paro nacional de mujeres en México. Desde las redes lanzó un mensaje de apoyo a la medida de lucha convocada por colectivos feministas para este lunes, al que se sumó, para exigir al Gobierno acciones contra la violencia de género, en un país en el que, según las estadísticas, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día.

“Sé que hoy he estado muy activa en Instagram, pero mañana no lo toco, mañana no trabajo, mañana no compro, me uno a la lucha de las mujeres mexicanas para combatir el feminicidio. Feliz día Internacional de las mujeres”, escribió en un mensaje sobre fondo rojo la actriz.

Anteriormente, la intérprete publicó en su cuenta otra imagen en apoyo al paro. “Estoy muy orgullosa de mis hermanas mexicanas por levantar su voz en contra del feminicidio”, expresó.