Salinas:“El Minsa no da información precisa y con ello hace que la gente especule”

El exministro de Salud Abel Salinas, dijo ayer que es preocupante la imprecisión que mostró ayer el Minsa en cuanto a la información y datos sobre los nuevos casos de infección por coronavirus y que eso “solo genera más especulación”.

“Los casos, en verdad, es lo que se esperaba. Pero el Minsa debe informar bien y no lo hace. Sus funcionarios salen ante la prensa y no precisan la edad de los adultos o los niños, por ejemplo. No es lo mismo un adulto infectado de 30 ó 40 años que alguien de 70, saber si habrá alguna complicación adicional. No hay fechas exactas, lo que propalan es insuficiente”, dijo Salinas a diario Exitosa.

El galeno agregó que el Minsa está obligado a dar información certera. “Hoy necesitamos que esa información sea completa, que no se oculte nada. Con esto solo se genera que la gente y la misma prensa especulen en algo que es realmente muy serio”.

“Otro tema -sostuvo- es lo que la misma prensa revela, con establecimientos de salud sin agua ni jabones. Se fomenta el lavado de manos, ¿y no hay en esos lugares? De eso el Minsa no dice nada”.