Salhuana sobre abstención en el voto de confianza: Es una manera de expresar disconformidad con el Gabinete

A su salida del Parlamento, Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP) indicó que su abstención durante el debate del voto de confianza fue una forma de expresar su disconformidad contra el Gabinete Ministerial que preside el premier Aníbal Torres Vásquez.





“En cuanto a mi abstención, yo provengo de un departamento como Madre de Dios, yo escucho a los ciudadanos de mi región. Tengo en cuenta lo que piensan y yo he planteado mis objeciones en el discurso de 6 minutos que expresé anoche en el Congreso y no he votado a favor de la confianza […] Simplemente me he abstenido, que es una manera de expresar mi disconformidad con este Gabinete Ministerial”, precisó Salhuana en diálogo con la prensa.

Además, el legislador recalcó que la votación de su bancada finalmente fue la que adelantó días atrás. “APP hizo público el acuerdo del día sábado pasado, por la cual la bancada había acordado que mayoritariamente iba a denegar el voto de confianza y yo lo anuncié aquí en este medio”, añadió.

CONGRESO OTORGA CONFIANZA

El pleno del Congreso otorgó esta madrugada el voto de confianza al Gabinete Ministerial, que preside Aníbal Torres. Con 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones, el Parlamento aprobó la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres.

En una maratónica sesión de nueve horas, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expuso la política general de gobierno. Posteriormente, varios ministros de Estado respondieron a las preguntas formuladas por los parlamentarios.

Asimismo, Torres, antes de retirarse de la sede del Poder Legislativo, aseveró que el Gobierno escuchará y hará las correcciones que deban realizarse. También exhortó a generar consensos en bien del país.

Tras efectuarse la votación, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, citó para hoy miércoles a las 17:00 horas a sesión del Consejo Directivo. Luego, suspendió la sesión del pleno hasta el jueves a las 09:00 horas.

