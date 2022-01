Salhuana: Interpelación de ministro de Energía “carece de sentido” tras renuncia de Salaverry

Atención. Este sábado, en entrevista para Exitosa, el vocero de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, consideró que la renuncia de Daniel Salaverry a la presidencia del directorio de Perupetro, haría que no sea necesaria la interpelación que se viene preparando contra el ministro de Energía y Minas, Eduardo González.





“Habiéndose producido la renuncia de Daniel Salaverry, la interpelación de alguna manera carece de sentido. El sentido principal de la presencia del ministro no es necesario. Digamos que se ha extraído la materia -como diríamos en temas jurídicos-, carecería de sentido”, manifestó en Exitosa Perú.

En esa línea, Salhuana agregó que las bancadas del Congreso que pretenden dar un paso adicional contra Gonzáles Toro, deberán formularlo de alguna manera para ser evaluado posteriormente.





Se debe recordar que el Legislativo convocó para el 31 de enero a la sesión del pleno en la cual se llevará a cabo la interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, principalmente tras la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro.

La Oficialía Mayor del Congreso envió la citación formal a todos los parlamentarios para que acudan a la sesión del pleno que será el lunes a las 10:30 a.m. de manera presencial en el hemiciclo o, de manera virtual, a través de la plataforma de sesiones que se ha habilitado durante el estado de emergencia.

Por otro lado, el representante de APP, también recordó que está pendiente la interpelación contra el hoy renunciante ministro del Interior, Avelino Guillén.

“Como se explica, el principal motivo por el cual el ministro ha sido invitado es porque mientras en las alturas se está discutiendo, problemas por los ascensos, no se deciden los cambios, no se designa a los jefes de las regiones policiales; mientras todo eso sucede, el pueblo padece el crecimiento imparable de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana, no solo en Lima y Callo sino en todo el país”, aseveró.

