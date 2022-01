Salhuana: “El presidente deslizó la posibilidad de que un miembro de APP ocupe un ministerio”

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, reveló este lunes que el presidente de la República, Pedro Castillo, ofreció en una oportunidad una cartera ministerial al partido liderado por César Acuña. Sin embargo, la agrupación rechazó la oferta.





“[¿El presidente ofrece un ministerio cada vez que se reúne con líderes políticos?]” En una reunión, sí, en Palacio de Gobierno, el presidente deslizó la posibilidad de que algún miembro de Alianza para el Progreso pueda ejercer un cargo ministerial. Obviamente, nosotros lo rechazamos porque eso no es el puesto que nos ha dado el pueblo, nosotros somos una oposición democrática“, respondió Salhuana a Exitosa.

El congresista precisó que, en aquella oportunidad, la oferta de un puesto en el Gabinete Ministerial “tomó por sorpresa” al partido porque ese no era el tema en agenda. Asimismo, el vocero de APP señaló que el jefe de Estado no indicó qué cartera era la que ofrecía.

“Lo tomamos con sorpresa porque fue una reunión para intercambiar puntos de vista, pero no para ver temas de naturaleza. APP no aceptó y no aceptará de ninguna manera“, agregó.

Cuestiona a Pedro Castillo

En otro momento, el legislador de APP criticó que el mandatario haya priorizado presuntamente la permanencia del comandante general Javier Gallardo frente a la del exministro del Interior, Avelino Guillén. Cabe precisar que, recién este domingo, el presidente informó sobre la salida de ambos.

“Es extraña la conducta del presidente. Él debería respaldar a su ministro y no al comandante general de la Policía, ha sido al revés. El Ministerio del Interior (Mininter) va a tener cuatro ministros y no hay ninguna política ni ninguna acción en el tema de inseguridad ciudadana“, añadió.

En esa línea, no descartó que se invite a la premier Mirtha Vásquez al pleno del Congreso para que detalle la situación de crisis al interior del Mininter y por los ascensos irregulares en la PNP.

