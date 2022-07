Salazar: Pedro Castillo no ha dicho una sola palabra sobre cuanto se incrementará el presupuesto en el sector salud

El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Danilo Salazar, en entrevista con Exitosa, se pronunció tras el mensaje a la Nación del presidente de la República, Pedro Castillo, y criticó que el jefe de Estado no haya dicho “una sola palabra” en su discurso respecto a “cuanto se va a incrementar el presupuesto en el sector salud”.

“No hemos escuchado un solo punto donde diga que se está incrementando el presupuesto en el sector salud. Eso es (por) lo que nosotros estamos preocupados, porque no ha dicho ni una sola palabra de cuanto se va a incrementar el presupuesto en el sector salud”, expresó.

Además, informó que en el 2015 se consensuó una “escala salarial” entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Federación Médica, la cual “va a ser en cuatro tramos”; y resaltó que el mandatario tampoco hizo referencia a si se pagará el cuarto tramo de dicho acuerdo.

“El 25 de julio de 2015 se ha consensuado, hay una escala salarial, entre lo que es MINSA y Federación Médica. Han pasado muchos años y se ha iniciado recién, se ha dicho que va a ser en cuatro tramos. El 2018 se dio el primer tramo del incremento, el 2019 el segundo tramo. El 2020 y 2021, por el tema de la pandemia, no se pudo dar […] este 2022 nos están dando recién el tercer tramo y el 2023 debería ser el cuarto tramo, no se dijo absolutamente nada (sobre) si nos van a dar o no este cuarto tramo. El ministro de Salud dijo que si pero […] no sabemos si el MEF lo va a incorporar en el presupuesto del 2023″, detalló el doctor.

Debilidades en el MINSA

Según alertó el médico, en el MINSA” “hay muchas debilidades” y – entre lo que les preocupa – está la “gran brecha de especialistas que hay”.

“Nosotros como Federación Médica nos estamos preocupando de una gran brecha de especialistas que hay. Faltan 15 mil médicos especialistas en el Perú y lamentablemente no estamos haciendo nada por eso“, advirtió.

También te puede interesar: Exigen promulgar ley a favor de personal CAS COVID

Por ello, consideró que una de las estrategias para disminuir este problema en las regiones es “haciendo que se nombre al médico CAS Regular”.

“De los 13 mil médicos especialistas que hay en el Perú, la mitad está en Lima y Callao, y la otra mitad está en todas las regiones. Entonces, donde se necesita más médicos especialistas es en las regiones”, agregó.

El presidente de la FMP explicó que si se incrementan las “plazas cautivas”, los médicos que tienen nombramientos en diversas ciudades “vienen, hacen la especialidad” y regresan a sus regiones.

“Lo que le pedimos (al presidente) es que, por favor, de una vez por todas, nombren a los médicos CAS Regulares. Eso es el pedido a gritos que hace mucho tiempo se lo estamos haciendo pero, lamentablemente, aquí nos ha dicho de que, como un hecho nunca antes visto, se va a nombrar a 12 mil y tantos médicos”, precisó.

En ese sentido, dijo que “eso tiene algunas cosas escondidas” porque el número total de personal CAS son aproximadamente 41 mil profesionales de la salud que “en estos momentos necesitan su nombramiento”, de los cuales 12.500 pertenecen al “régimen 276”, el cual ya está pagado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Lo único que van a hacer es decir ‘ya no vas a estar en esa plaza 276, ahora vas a ser nombrado, el MEF no va a gastar un solo sol en eso. Nosotros no estamos yendo por ello, nosotros estamos yendo por el resto que queda, que son los CAS Regulares. Aquellos CAS que durante toda la pandemia, y con sueldo de hace seis o siete años, se han batido mano a mano con cualquier otro profesional de la salud”, puntualizó.

Danilo Salazar consideró que el MINSA y el MEF deben trabajar “de la mano” y ver que “la prioridad número uno es la salud, los establecimientos de salud y los actores principales, que son los trabajadores de salud”.

COVID-19 y Viruela del mono

El médico hizo referencia a la pandemia por la COVID-19 y dijo que la “mejor forma” para combatirla “es vacunarnos” porque “está totalmente demostrado que, cuando tenemos tres o cuatro vacunas, la posibilidad de enfermedad grave es bastante baja”.

Sin embargo, también destacó que “no se está haciendo una política de lo que es una comunicación adecuada para convencer a la población para que se puedan vacunar”.

“Desde ese punto de vista, yo creo que el MINSA tiene que poner más énfasis en el tema del COVID“, añadió.

Respecto a la viruela del mono, alertó que “somos el país con mayor casos de viruela símica, hablando por tasa de mortalidad” y cuestionó que no haya “un vocero en el MINSA que nos diga que es lo que está pasando con estos casos“.

Otras noticias en Exitosa