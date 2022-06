Salas sobre eventual feriado el lunes 13: “No afectará nuestra economía”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, espera que, en el Consejo de Ministros, se apruebe el pedido de declarar feriado recuperable, desde el mediodía del próximo lunes 13 de junio, en el marco del repechaje mundialista rumbo a Qatar 2022 entre Perú y Australia. Además, señaló que esta medida tendrá un impacto positivo en la reactivación económica del país.

“Por encargo del Premier estamos viendo el tema del feriado del lunes 13, para que sea un feriado recuperable a partir del mediodía. No podemos engañarnos, no hay peruanos que no quieran ver la clasificación de nuestra selección. En estos últimos años, la selección se ha constituido en un orgullo y un símbolo de identidad para todos nosotros. El Perú, necesita estar unido ese día”, dijo, durante su participación en la inauguración de la Feria Cultural organizada por el Municipio de Breña.

Quizás te interese leer | Los Olivos: Policía descartó alarma de tiroteo en colegio privado

En ese sentido, indicó que cada vez que la selección juega, la economía del país se reactiva en todos los sectores, siendo una oportunidad para que los empresarios puedan reactivarse después de tiempo de pandemia.

“El feriado no afectará nuestra economía, al contrario ese día se activará, porque en los restaurantes y bares se juntan los amigos, y en las casas las familias están unidas para disfrutar del partido y abrazarse con cada gol. Miremos esta propuesta con optimismo, porque todos ganamos ese día. Debemos sentirnos orgullosos por esos peruanos que nos representan y en estos últimos años nos han generado mucha identidad y nacionalismo”, señaló.

Como se conoce, la selección peruana disputará este próximo lunes el repechaje mundialista ante Australia. El encuentro se jugará en Doha, Qatar e iniciará a las 13:00 horas. De conseguir una victoria, la bicolor habrá clasificado a su segundo mundial consecutivo.

Síguenos en redes sociales