Salas: Presidente Castillo es el primer interesado en que se investiguen las situaciones en las que se le mencionan

El ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra, señaló este lunes que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, es el primer interesado en que se investiguen todas las acusaciones en su contra y se conozca toda la verdad. Al respecto, dijo que existe el compromiso del Gobierno de luchar contra la corrupción y, por ello, confía en el trabajo que viene realizando el Ministerio del Interior.

“El presidente Pedro Castillo es el primer interesado en que las situaciones en las que se le mencionan, se investiguen. Creo que la Comisión de Fiscalización del Congreso, tiene que actuar dentro del marco de sus funciones, con independencia y la objetividad que corresponde. Creo que más allá del ámbito político, lo que corresponde es que, el país sepa la verdad, en cuanto corresponde al presidente. Esa buena voluntad y predisposición es importante”, indicó Salas Zegarra desde Lambayeque.

Con relación a la situación del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, dijo que, “próximamente se evidenciarán resultados. Las responsabilidades penales son personales, quien comete un error tiene que dar cara a la justicia y llevar un debido proceso. Lo que debe pasar es que el señor se presente y si no se presenta, ya el ministro del Interior ha dicho que en las próximas horas va a haber algunos resultados”, agregó.

CASTILLO DECLARÓ ANTE LA FISCALÍA

El pasado 17 de junio, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció a través de sus redes sociales tras responder ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; y afirmó que no tiene “nada que ver” con actos irregulares o de corrupción.

“Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia”, precisó el jefe de Estado en su cuenta oficial de Twitter.

