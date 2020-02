El sacerdote Richard Bucci, de Rhode Island (Estados Unidos), ha generado distintos comentarios, en su mayoría negativos, al afirmar que “la pedofilia no mata a nadie, el aborto sí”.

Esta declaración la brindó para justificar su decisión de prohibir que 44 políticos proabortistas pudieran recibir la comunión, ser padrinos o leer textos en bodas y funerales en su parroquia.

Richard Bucci repartió entre los religiosos una carta en donde colocaba nombres y apellidos de los legisladores que votaron a favor de la Ley de Privacidad Reproductiva. “De acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia católica durante 2.000 años, los siguientes miembros de la legislatura no pueden recibir la sagrada comunión“, escribió.

Here’s a photo of the notice received by lawmakers including @repmcentee33 pic.twitter.com/diBYuAVod9

— Ian Donnis (@IanDon) January 31, 2020