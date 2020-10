S.J.L: Caída de cargador frontal sobre vivienda deja un muerto y tres heridos

Este día, un terrible suceso alarmó a los vecinos de la Agrupación Familiar San Antonio de Padua, una de las zonas más altas del distrito de San Juan de Lurigancho, pues un cargador frontal cayó encima de varias viviendas de la zona, dejando como saldo una persona fallecida y tres gravemente heridas.



“Mi familiar, el joven de 19 años, Eliver Huaranga Chávez ha quedado gravemente herido, lo derivaron del Hospital 10 al Hospital Dos de Mayo, necesita 5 operaciones, nosotros no contamos con soporte económico. Todo su cuerpo ha quedado afectado, toda su pierna derecha está mutilada, el accidente ocurrió a las 12:00 del medio día, eso me manifestaron los testigos. Yo llegué y encontré toda el camión ahí. El joven estaba trabajando en el taller que era inhabitable, las dos casas afectadas estaban inhabitables, mi primo se encuentra en el Hospital Dos de Mayo y necesita 5 operaciones, una ayuda para mi primo, no contamos con 20 mil soles“, indicó el familiar de la víctima.

Eliver Huaranga Chávez es una de las víctimas de este fatal accidente, él ha quedado con la pierna derecha mutilada. Este pueblo joven lleva 10 años de fundación, justamente en este día se había inaugurado el servicio de luz en la zona, es por eso que se contrató esta maquinaria para limpiar la zona y evitar los reiterados accidentes que se reportaban en el lugar.

Para poder ayudar a esta familia, se pueden comunicar al siguiente número: 921 617 683. La familia no cuenta con presupuesto necesario para poder afrontar el costo de las operaciones que llegan a pasar los 20 mil soles.

