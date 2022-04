Ruth Luque tras medida de inmovilización: “Pedro Castillo, usted ni su gobierno entiende lo que pasa en el país”

La vocera de Juntos por el Perú (JP), Ruth Luque, criticó este martes al presidente de la República, Pedro Castillo, y señaló que su gestión “no entiende lo que pasa en el país”. Esto luego que decretara la medida de inmovilización social obligatoria en Lima y Callao para controlar la crisis generada por el paro de transportistas.

A través de su cuenta de Twitter, la congresista también dijo que esta norma es “arbitraria”. Asimismo, señaló que, con este anuncio, el mandatario “decide dar la espalda a quienes” lo eligieron en las urnas y confiaron en su gobierno.

“Señor presidente Pedro Castillo, usted ni su gobierno entiende lo que pasa en el país. Ha recortado derechos arbitrariamente optando por medidas que se aleja de necesidades de la gente. Hoy decide dar la espalda a quienes confiaron en usted. Gobernar no es restringir derechos”, escribió la parlamentaria.

Sr. Pdte @PedroCastilloTe usted ni su gbno entiende lo que pasa en el país. Ha recortado derechos arbitrariamente optando por medidas que se aleja de necesidades de la gente. Hoy decide dar la espalda a quienes confiaron en UD., Gobernar no es restringir derechos. — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) April 5, 2022

Más temprano, la congresista y colega de Ruth Luque, Sigrid Bazán, también se pronunció en contra de este anuncio y cuestionó al jefe de Estado por dictar la medida minutos antes de la medianoche, generando que gran parte de ciudadanos desconozca sobre el ordenamiento.

“Señor presidente, siendo prácticamente la medianoche, no hace sentido una medida inacatable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias. Soluciones de fondo y no anuncios de madrugada”, indicó.

Inamovilidad social

El jefe de Estado emitió la noche de este lunes un breve mensaje a la Nación e informó que hoy martes 5 de abril regirá la medida de inamovilidad ciudadana obligatoria de 2:00 a.m. hasta las 11:59 p.m.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió de manera enfática al Gobierno dejar sin efecto la norma. La entidad manifestó que el carácter intempestivo de la medida generará consecuencias más dañinas y alarmará a la población, “en unas circunstancias en las que se necesita calma y serenidad para resolver el conflicto generado a raíz de las demandas de los transportistas y los agricultores”.

