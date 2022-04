Ruth Luque sobre menor fallecido en paro de transportistas: “huía de policías por temor a represión”

La congresista de la bancada Juntos por el Perú, Ruth Luque, reveló a través de sus redes sociales que se comunicó con el padre del menor que murió ahogado en un río durante las protestas de transportistas y agricultores en Huancayo, y confirmó que el lamentable hecho ocurrió cuando el niño de 13 años huía de los policías por temor a la represión.

“Acabo con conversar con José Antonio Pumazunco, padre del menor de 13 años iniciales B.J.P.L, quien murió ahogado en río durante protestas en Huancayo. Me refiere que su hijo huía de policías por temor a represión. Hasta el momento no ha recibido apoyo del Estado. Exige justicia.”, anunció Luque en su cuenta oficial de Twitter.

Acabo con conversar con José Antonio Pumazunco, padre del menor d 13 años iniciales B.J.P.L, quien murió ahogado en río durante protestas en Huancayo. Me refiere q, su hijo huía de policías por temor a represión. Hasta el momento no ha recibido apoyo del Estado. Exige justicia🧵 — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) April 2, 2022

En un siguiente mensaje, indicó que la familia afectada es de condición humilde y el padre presenta una discapacidad. Así como también le solicitó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público que establezcan acciones urgentes.

“La familia del menor es de condición humilde. El Sr. Pumazunco presenta una discapacidad. Exige justicia y se investigue muerte de su hijo. Solicito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público establecer urgentes acciones.”, agregó.

La familia del menor es de condición humilde. El Sr. Pumazunco presenta una discapacidad. Exige justicia y se investigue muerte de su hijo. Solicito @MimpPeru @MinjusDH_Peru @FiscaliaPeru establecer urgentes acciones. #NiUnMuertoMasEnProtestas — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) April 2, 2022

En diálogo con Exitosa, Larisa Rojas, regidora del municipio de Huancayo, denunció que debido a la represión nacional, un niño cayó al río mientras escapaba de autoridades y perdió la vida.

“Hay tres muertos, tres vidas que se apagaron por las luchas que se han tenido. Después de 5 días y el gobierno… Hoy un joven, por escapar de la represión policial, cayó al río en Jauja. Que se acuerde Perú Libre que su primera gestión también estuvo manchada por una muerte de un paisano jaujino. Hoy se escribe la misma historia y eso no es justo. No es justo que muera gente por estar exigiendo que esté gobierno cumpla con lo prometido y atienda las primeras necesidades de este pueblo”, denunció la regidora.

Gobierno anuncia tregua de 5 días con sectores de agricultura y transporte

Durante el sexto día del paro de transportistas y agricultores, el ministro Roberto Sánchez anunció -tras entablar mesa de diálogo con los manifestantes e informar una serie de medidas- que llegó a un acuerdo de 5 días de tregua con el sector agrario y que el sector transporte levantará el paro.

“Tregua paro agrario, 5 días, se levanta paro de transporte de carga pesada. También suspensión ISC a combustibles (6 meses). Eliminación temporal IGV a pollo, fideos, harina arroz”, indicó el titular del Mincetur mediante su cuenta oficial de Twitter.

En diálogo con Exitosa, el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, confirmó que se había suscrito un con los agricultores una tregua del paro por 5 días. “Es contundente el acta lograda con los transportistas de carga pesada para que liberen la carretera”, añadió.

“Hay de un grupo de dirigentes; unos representan una u otra organización. Esto es un punto de partida para dialogar con otros sectores”, explicó el ministro tras ser consultado por las pocas firmas que estaban incluidas en las actas.

Dirigentes niegan acuerdos con el Gobierno

Previo al anuncio del Gobierno, Exitosa pudo conocer, tras recoger el testimonio de algunos dirigentes presentes en la zona, que no se ha llegado ningún acuerdo y que el paro continuará de manera indefinida.

“Entre gremios aún no hay acuerdos definidos. En la lectura del acta no se ha mencionado claro las definiciones que han mencionado los ministros. No estamos conformes. Probablemente siga el paro”, señaló un dirigente transportista a las cámaras de Exitosa.

