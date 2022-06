Ruth Luque sobre María del Carmen Alva: “No expresa y no representa de mejor manera al Congreso de la República”

La congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, se pronunció acerca de los audios de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, donde habla acerca de la destitución del jefe de Estado, Pedro Castillo, de su cargo y de la convocatoria a elecciones presidenciales.

La legisladora reveló que le dijo a la titular de la Mesa Directiva, Alva Prieto, que a los miembros de su agrupación parlamentaria le parece “inadecuada” su decisión de dar explicaciones a la prensa y no de manera directa a la Junta de Portavoces. En esa línea, indicó que la presidenta del Parlamento “ahonda en el clima de desconfianza” de la población al Congreso.

“Su primera explicación ha sido a la prensa. Luego dijo que ha sido víctima y que va a solicitar un conjunto de investigaciones. Al margen de la posición de la señora Alva nosotros nos ratificamos en que ella como presidenta ahonda en este clima de desconfianza, de falta de legitimidad al Congreso de la República. Sus declaraciones no le hacen ningún favor al país”, declaró la congresista Luque en Canal N.

Asimismo, se refirió acerca del anuncio de Alva Prieto de denunciar a los responsables de la filtración de los audios con conversaciones suyas. La parlamentaria indicó que la también congresista de Acción Popular tiene una “responsabilidad política” por los audios y consideró que “no representa de la mejor manera al Congreso”.

“Esa es una decisión que la señora Alva tiene pero creo que existe una responsabilidad política. No es la primera vez, hay una serie de hechos, como cuando pasó con la alcaldesa, el trato que le dio. Luego la reunión con una ONG, las supuestas declaraciones que hizo en España, en fin hay un conjunto de temas que desde nuestro punto de vista como bancada la señora no expresa y no representa de mejor manera al Congreso de la República”, dijo.

Además, recordó que los congresistas han presentado censuras en contra de Alva pero no ha sido respaldas por la mayoría del Legislativo.

“Ya hemos presentado otras veces censuras no han procedido. Es complejo dentro del Congreso pero además porque es una mesa Directiva que pretende ampliar una legislatura, correr de manera exprés con reformas fundamentales para el país, cuando deberíamos debatirla de manera amplia”, añadió.

