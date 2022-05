Ruth Luque sobre elección de magistrados del TC: “No ha sido un proceso transparente”

En entrevista con Exitosa, la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, se pronunció tras la votación del pleno del Congreso a favor de los seis candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La legisladora indicó que el proceso de elección “no ha sido transparente”, debido a que no se ha dejado exponer a los parlamentarios su postura al respecto.

“Para mi este proceso no ha sido transparente. Hoy en la Junta de Portavoces he estado en contra de la decisión que no se permita el debate, cuestiones previas, ni interrupciones. He sido la única de mi bancada que ha votado en contra de esta decisión. De hecho reclamé en el pleno del Congreso para que la decisión se revirtiera”, declaró Luque en Exitosa.

Asimismo, informó que participó de la comisión Especial, que fue liderada por el congresista José María Balcázar y que, durante su intervención, pidió que las decisiones de dicho grupo de trabajo se tomen con “transparencia”. En ese sentido, consideró que se debió de compartir mayor información sobre los candidatos al TC.

“Lamentablemente siempre se han impuesto los votos por encima de una posición minoritaria. Si creo que este proceso pudo haber gozado de mayor información para que las bancadas y distintos congresistas expongan sus puntos de vistas”, añadió.

También puedes leer: Maricarmen Alva saludó elección de magistrados del TC: “Hemos cumplido una tarea pendiente del Congreso”

La parlamentaria Luque recordó que la Contraloría General de la República presentó una serie de observaciones a algunos candidatos. Uno de ellos fue Luis Gustavo Gutiérrez, quien sería dueño de una empresa jurídica que mantiene una deuda.

“Yo considero que algunos candidatos no gozan de apariencia de independencia, con un compromiso claro en los temas de derecho fundamentales y otros temas”, sostuvo.

Más información: