Ruth Luque: “Lady Camones debería dar un paso al costado”

En entrevista para Exitosa, la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático) consideró que la presidenta del Congreso, Lady Camones, debería abandonar el cargo. Esto luego de la difusión de audios que la comprometen.

“De manera individual, creo que la señora Lady Camones no debería seguir en el cargo porque no representa lo que debería ser una presidenta del Congreso. Lo he dicho, me parece que debería dar un paso al costado“, dijo en diálogo con Cecilia García.

La crítica principal de Luque Ibarra va en el sentido de que la titular del Legislativo no realizó un mea culpa en conferencia de prensa y, por el contrario, indicó que buscarán a la persona que “traicionó la confianza” del partido APP al difundir el audio.

“Ella dio declaraciones a la prensa descontextualizando lo sucedido y más bien debería hacer un reconocimiento público y decir de manera clara que el Congreso no está al servicio del presidente de su partido. Lo que hizo fue llevar el tema por otro lado y lamentó la filtración, pero el tema no es la filtración“, resaltó.

La parlamentaria dijo que si bien el tema aún no se ha discutido al interior de su bancada, si considera que “la presidencia del Congreso no puede quedar en manos de quien expresa intereses particulares de una candidatura en específico“.

Indicó además que los audios difundidos reflejan “la degradación política”, mencionando que Lady Camones “no representa la pluralidad política de los 130 congresistas”.

Ruth Luque precisó que se requieren 20 firmas para presentar una moción de censura contra la titular de la Mesa Directiva del Congreso, un proceso que podrían revisar la próxima semana.

