Ruth Luque indicó que se presentaría una nueva denuncia constitucional si se archiva denuncia contra Manuel Merino

La congresista de la bancada de Cambio Democrático, Ruth Luque, se manifestó acerca del informe del parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, que recomienda archivar la denuncia en contra del expresidente Manuel Merino y los exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, por las muertes de los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado.

La legisladora informó que presentaría una denuncia constitucional en contra del exjefe de Estado, Merino De Lama, si se archiva el proceso judicial. En esa línea, consideró como “inadmisible” el documento que presentó Cavero ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“De ratificarse su archivamiento en la subcomisión, digamos en una eventualidad, podríamos en un nuevo periodo legislativo y con nuevas pruebas presentar una denuncia constitucional. Eso es un tema que estamos evaluando. Entendemos que la investigación ha ido avanzando”, declaró la vocera de Cambio Democrático.

Asimismo, señaló que la acusación constitucional permite “habilitar si es que cabe o no cabe investigación a un alto funcionario”. En esa línea, indicó que esta medida “no tiene por finalidad condenar o decir qué prueba es válida o no”.

Además, la parlamentaria Luque recordó que la defensa de las víctimas considera que Cavero habría cometido el presunto delito de encubrimiento a los ex altos funcionarios, si se comprueba que el expresidente y los exministros fueron responsables de las muertes, lesiones graves y leves.

“El delito de encubrimiento es el acto mediante el cual una persona impide u obstaculiza. El hecho de que en este caso tengamos una investigación en marcha dirigida por el Ministerio Público, como congresista, no puedo ir más allá. No puedo decir qué pruebas valen o no valen”, señaló.

