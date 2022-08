Ruth Luque: “El ministro Geiner Alvarado no debería seguir en el cargo”

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) consideró que el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Geiner Alvarado, debería abandonar el cargo. Esto por presuntamente direccionar licitaciones de obras públicas cuando era ministro de Vivienda.

“El ministro tiene la obligación política de explicarle a la ciudadanía que ha sucedido como ministro de Vivienda. Cómo es que ha desarrollado un conjunto de proyectos que, aparentemente, habrían sido direccionados”, dijo en Hablemos Claro.

La parlamentaria consideró que “por razones políticas” el exministro de la cartera de Vivienda debería dejar el cargo para encargarse primero de esclarecer todas las acusaciones en su contra.

“Es un emplazamiento político porque me parece fundamental que un ministro de Estado tiene que responder públicamente al país por hechos que no me parecen simples, sino graves“, mencionó.

La legisladora también cuestionó al presidente Pedro Castillo por trasladar al ministro Geiner Alvarado del Ministerio de Vivienda a al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una entidad que habría sido utilizada por el exministro Juan Silva para concretar presuntos actos de corrupción.

“Hay un conjunto de hechos que el exministro Silva no manejó el MTC de la manera más adecuada. Todo esto tiene que ser transparente. Esa convicción, me reafirmo y creo que el ministro Alvarado no debería seguir en el cargo“, precisó.

Interpelarán al ministro

El Pleno del Congreso aprobó ayer lunes 29 de agosto la moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado López, quien está acusado de pertenecer a una presunta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo.

Cabe precisar que el Pleno tomó esta decisión por 86 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención. De esta manera, el titular del MTC deberá concurrir a la sede de Poder Legislativo el próximo lunes 5 de setiembre a las 3:00 p.m. a fin de contestar el pliego interpelatorio.

