Ruth Luque: “Denuncia por traición a la patria contra el presidente es arbitraria”

La congresista y vocera de Juntos por el Perú (JP) se pronunció luego que la a Subcomisión Acusaciones Constitucionales del Congreso haya aprobado el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional formulada contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria.





“La decisión que ha tomado la Subcomisión Acusaciones Constitucionales es arbitraria, no tiene pies ni cabeza. No puede aprobarse en un informe en base a expresiones, no configura ningún delito de traición a la patria. El informe aprobado es absolutamente descabellado y alejado de objetividad“, dijo en Radio Nacional.

Cabe precisar que la denuncia constitucional contra el mandatario, presentada por Norma Yarrow (Avanza País), se sustenta en las declaraciones que brindó Pedro Castillo en entrevista con la cadena CNN, en donde se mostró a favor de una eventual salida al mar para Bolivia.

“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo […] jamás haría cosas que el pueblo no quiera”. “Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo”, había indicado Castillo Terrones en diálogo con el periodista Fernando del Rincón.

La parlamentaria consideró que la subcomisión estaría intentando “desgastar la figura de presidencial”. Consideró que, en medio de esta coyuntura, es “dañino” sostener este tipo de acusaciones sin fundamento.

“Esta denuncia no configura el delito de traición a la patria. Es una denuncia absolutamente forzada. […] Creo que lo que se está intentando buscar es darle una explicación objetiva falsa para forzar y abonar al discurso de desgaste de la figura presidencial. Eso es absolutamente dañino”, añadió.

En otro momento, la legisladora de JP aseguró que mantendrá una “actitud crítica” ante el actual Gobierno. Por ese motivo, solicitó al jefe de Estado que deslinde “con absoluta contundencia” de presuntos actos de corrupción. Esto tras las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López.

