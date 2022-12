Ruth Luque denuncia amedrentamiento de la Policía: “Como ciudadana no permitiré ninguna afectación a mis derechos”

La congresista de Juntos por el Perú (JP), Ruth Luque Ibarra, denunció públicamente ser víctima de amedrentamientos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). A detalle, la parlamentaria contó que algunos agentes visitaron su vivienda y pidieron al conserje información sobre su rutina; además, solicitaron “el libro de ocurrencias” del recinto.

En esa línea, mencionó que el teniente a cargo de la comisaría de Cercado de Lima no pudo brindar detalles del operativo; dado que las órdenes vinieron de la “Comandancia” y no de su persona. De esta manera, la legisladora tuvo que iniciar un procedimiento burocrático para pedir explicaciones al Ministerio del Interior (Mininter).

En ese sentido, aseveró que defenderá sus derechos y los de su familia contra quien se ponga al frente. Asimismo, agregó que su resguardo para los sectores más olvidados del Perú no cesará, pese a las “amenazas” recibidas en los últimos días.

He presentado un oficio @MininterPeru pidiendo información sobre “visita” a mi domicilio. Como ciudadana no permitiré ningún amedrentamiento ni afectación de derechos y como congresista (así no les guste a algunos) seguiré velando por los derechos de la gente.

— Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) December 30, 2022



“He presentado un oficio Mininter pidiendo información sobre “visita” a mi domicilio. Como ciudadana no permitiré ningún amedrentamiento ni afectación de derechos y como congresista (así no les guste a algunos) seguiré velando por los derechos de la gente”, escribió la representante de JP en su cuenta de Twitter.

Respecto a ello, mencionó que la actual coyuntura gubernamental permite la vulneración de los derechos fundamentales. Finalmente, señaló que denunciar alguna represión por parte del Ejecutivo ahora es considerado como un acto “terrorista”.

“Se ha ingresado a un peligroso escenario donde exigir/denunciar derechos, transparencia, información e incluso opinar políticamente contra este Gobierno es satanizado y ahora calificado fácilmente como terrorista”, sentenció la congresista.

