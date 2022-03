Ruth Luque: “Algunos olvidan que reclamaban auditoría de segunda vuelta a la OEA y ahora se indignan”

La congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, se pronunció acerca de la solicitud de los representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de presenciar el debate de moción de vacancia presidencial contra el presidente de la República, Pedro Castillo, que se realizará este lunes 28 de marzo.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria recordó el pedido de Fuerza Popular de solicitar una auditoría internacional a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021; además, el viaje del congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, junto a otros personajes políticos, a Washington D.C., Estados Unidos, para presentar un informe sobre presuntas irregularidades en los comicios.

En esa línea, señaló que los grupos de oposición se “indignaron” ante el pedido de la OEA al Gobierno peruano.

“Algunos olvidan q reclamaban auditoría de 2da vuelta a OEA incluso remitieron carta y viajaron a Washington y ahora que OEA solicita observar debate de vacancia, se indignan. Es decir, cuando no fortalece su tesis de fraude OEA no sirve ¿Mucha hipocresía no?”, publicó la congresista Luque.

