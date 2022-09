Rusia lanza misiles contra edificios civiles para vengarse de la derrota en Kharkiv

Ante la pérdida de posiciones en el noreste de Ucrania, las tropas de Rusia en su retirada la emprendidó contra la población civil, destruyendo su infraestructura básica de la ciudad de Kharkiv y atacando con misiles edificios donde viven familias.

También te puede interesar: Volodimir Zelenski agradece a sus ciudadanos la defensa del país tras 200 días de guerra con Rusia

“Por segundo día, Rusia está aterrorizando a Kharkiv, destruyendo la electricidad y otras infraestructuras críticas”, denunciaron las autoridades. Los ataques con misiles rusos mataron a un civil e hirieron a cuatro ayer, según declaró el gobernador Oleh Synehubov.

“En algunas zonas no hay agua ni gas. Les aseguro que los servicios comunales funcionan como siempre, todo se restablecerá. Podemos reconstruir todo lo que ellos (los rusos) han destruido. Sin embargo, nunca se recuperarán de las pérdidas que han sufrido en Ucrania”, expresó.

Un vecino relató que oyó una explosión en torno a la calle Shevchenko (…) y dos misiles más silbaron sobre ellos. “Pude oír claramente que se dirigían en dirección sur, sobre nosotros. No los he visto, pero he oído dos”, refirió.