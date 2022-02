Rusia: Federación Internacional de Taekwondo retira cinturón negro a Vladimir Putin

Atención. Este lunes, la World Taekwondo, federación internacional de este deporte, anunció que se le ha retirado al presidente ruso, Vladimir Putin, el cinturón negro honorífico de 9º dan que se le había concedido en noviembre de 2013.





De esta manera, la institución internacional “condena firmemente los ataques brutales contra vidas inocentes en Ucrania, que van contra la visión de World Taekwondo de que ‘La Paz es más preciada que la victoria’, así como contra los valores de respeto y tolerancia”.

En un comunicado, World Taekwondo informa de la retirada del título honorífico de Putin y, siguiendo lo sugerido por el COI, de la omisión de la bandera y el himno de Rusia y su aliado Bielorrusia en todas las competiciones.





También puedes leer: Karem Roca desmiente a Martín Vizcarra y asegura que el expresidente sí conocía a Karelim López

Por lo que estos dos países no podrán organizar competiciones internacionales de este deporte.

“Nuestros pensamientos están con el pueblo de Ucrania y esperamos un final pacífico e inmediato de esta guerra”, añade.

Por otro lado, este fin de semana, la Federación Internacional de Judo quitó a Putín su octavo dan de su deporte favorito, la vicepresidencia honorífica que tenía desde 2008.

World Taekwondo strongly condemns the brutal attacks on innocent lives in Ukraine, which go against the World Taekwondo vision of “Peace is More Precious than Triumph” and the World Taekwondo values of respect and tolerance.#PeaceIsMorePreciousThanTriumphhttps://t.co/nVTdxDdl2I

— World Taekwondo (@worldtaekwondo) February 28, 2022