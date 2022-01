Rusia dice que no iniciará guerra por Ucrania, pero tensión sigue en aumento

Crece la tensión. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo este viernes que Moscú no iniciará una guerra. No obstante, advirtió que no permitirá que Occidente “atente contra sus intereses de seguridad” por considerar que Rusia planea invadir Ucrania.





“Si depende de Rusia no habrá guerra. No queremos guerras. Pero tampoco permitiremos que se ignoren y se pisoteen groseramente nuestros intereses”, dijo el ministro de Asuntos de Exteriores.

También puedes leer: Rusia anunció que reforzará la “cooperación técnico-militar” con Cuba, Venezuela y Nicaragua





Cabe precisar que el jefe de la diplomacia rusa respondió así a una pregunta de si habrá guerra debido a las tensiones con Estados Unidos y en torno a Ucrania.

Posible respuesta a EE.UU

Esta semana, y Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) mostraron su preocupación por la acumulación de al menos 100.000 soldados rusos cerca de Ucrania. De acuerdo con Occidente, esto muestra una clara intención de Moscú de atacar la exrepública soviética.

Por su parte, Rusia ha negado tener ese tipo de planes. Además, ha exigido que la OTAN prometa que nunca permitirá el ingreso de Kiev, capital de Ucrania, a la alianza y que retirará sus tropas y equipos militares del este de Europa.

En tanto, el canciller ruso sostuvo que su país respondería si se materializa la invasión. Lavrov dijo que Moscú advirtió a Estados Unidos que su aplicación equivaldría a una ruptura de su relación.

¿Qué sucede en Ucrania?

En diciembre del 2021, los funcionarios ucranianos aseguraron que el Kremlim desplegó más de 100.000 soldados en su país. Asimismo, indicaron que Rusia envió tanques, artillería y francotiradores al frente en áreas controladas por los rebeldes.

Cabe precisar que el conflicto entre ambos países ha estado presente desde abril del año pasado. En esa ocasión, Rusia realizó ejercicios militares de menor escala y luego se replegó, a diferencia de esta nueva operación.

Hasta el momento, cinco líderes occidentales han realizado un llamado a Moscú para “bajar las tensiones” con Ucrania. Como se recuerda, Rusia se apoderó hace siete años de parte de Ucrania y apoyó a los separatistas, quienes iniciaron un conflicto en varias zonas del este.

Por su parte, Estados Unidos puso en alerta a cerca de 8.500 soldados para posible despliegue en medio de las tensiones con Rusia.

También te puede interesar: Rusia advierte a Joe Biden que imponer sanciones a Vladimir Putin sería “destructivo”

Más noticias en Exitosa: