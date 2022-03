Rusia dice que no hay nada “prometedor” tras negociaciones con Ucrania

Las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul el martes no dieron lugar a nada “muy prometedor” ni a ningún “avance”, declaró este miércoles el Kremlin, echando un jarro de agua fría a las esperanzas de progresos para terminar con la guerra.

“Por el momento, no podemos informar de nada muy prometedor o de un avance. Hay mucho trabajo por hacer”, declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

De todos modos, Peskov calificó de “positivo” el hecho de que la delegación ucraniana “haya finalmente comenzado a formular de manera concreta sus propuestas y a ponerlas por escrito”.

“Evitamos cuidadosamente hacer declaraciones públicas sobre el fondo” de los temas que son objeto de discusiones. “Creemos que las negociaciones deben llevarse a cabo” de manera discreta, agregó.

Como se recuerda, ambos países calificaron el martes las conversaciones de Estambul como “significativas”, en contraste con las rondas previas. Ello, sin duda, generó esperanzas tras más de un mes de guerra que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados.

Sin embargo, Ucrania acusó el miércoles a Rusia de bombardear la ciudad de Chernígov, pese a al anuncio de Moscú de que reduciría “radicalmente” su actividad militar, recibido con escepticismo por Kiev y sus aliados occidentales.

El número de refugiados ucranianos que huyeron de la guerra desde el inicio de la invasión rusa superó los cuatro millones, de acuerdo con cifras publicadas este miércoles por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Europa no conocía semejante flujo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

“El número de refugiados de Ucrania alcanzó ahora los cuatro millones, cinco semanas después del comienzo de la invasión rusa” el 24 de febrero, escribió en su cuenta oficial de Twitter el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, que acaba de llegar al país en guerra.

“En Lviv discutiré con las autoridades, la ONU y otros socios formas de aumentar nuestro apoyo a las personas afectadas y desplazadas por esta guerra sin sentido“, agregó Grandi.

ACNUR dijo que 4.019.287 ucranianos, esencialmente mujeres y niños, cruzaron las fronteras de su país desde el 24 de febrero. Más de la mitad de ellos se refugió en Polonia, que ha recibido a más de 2,3 millones hasta el momento.

El número de refugiados ya supera la proyección inicial hecha por ACNUR al inicio de la guerra. En total, más de 10 millones de ucranianos, una cuarta parte de su población, han dejado sus casas.

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.

I have just arrived in Ukraine.

In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022