Rusia amenaza con destruir cualquier transporte con armas de la OTAN que llegue a Ucrania

Este miércoles 4 de mayo, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, expresó su preocupación por la intervención de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en la guerra en Ucrania, por lo que advirtió que su nación tomará “medidas extremas” si es necesario.

Durante una reunión, Shoigú detalló que las medidas extremas consisten en destruir cualquier medio de transporte de la OTAN que lleve armas y municiones para la defensa del ejército ucraniano.

“Quiero destacar que cualquier transporte de la Alianza Atlántica que llegue al país con armas o medios para las Fuerzas Armadas ucranianas, será visto por nosotros como un objetivo legítimo”, dijo el ministro ruso, según declaraciones recogidas por el medio Interfax.

El titular de Defensa ruso acotó que, juntos a las milicias de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, las fuerzas de Rusia continúan con la “operación militar especial” y, en estos momentos, “amplían el control de los territorios” en Ucrania.

Asimismo, Shoigú dijo que durante la invasión de Ucrania se está priorizando la seguridad de la población local por “sobre todas las cosas”. No obstante, sus declaraciones no calzan con la realidad, pues un convoy bajo la protección de la ONU fue demorado por retenes rusos durante días, y de momento no hay otras evacuaciones civiles previstas desde Mariupol hacia el norte.

“En total se han llevado a cabo 967 acciones humanitarias, en el marco de las cuales 279 localidades recibieron 17.567 toneladas de cargas”, detalló, pero omitió las innumerables denuncias de violación sexual, ataque a los civiles y saqueos perpetrados por los soldados rusos.

