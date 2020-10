Roy Chire sobre docentes sin título: “Minedu no reguló nuestros años de trabajo”

Esta mañana, en el programa de ‘Hablemos Claro’, conversamos con el Docente de Arequipa, Roy Chire Eguía, para que nos detalle su punto de vista sobre el rechazo de la Minedu al proyecto que reincorpora a carrera magisterial a profesores interinos sin título.



“En primer lugar el proyecto de ley 2312 aprobado por el Congreso de la República tiene un objetivo claro, que es restablecer los derechos de los maestros que tenían títulos pedagógicos y es más tienen otros títulos profesionales. Estos maestros hemos estado trabajando por 25 y 30 años, que en el transcurso de esos años hemos obtenido esos títulos que he mencionado. Resulta que en esos 10 – 15 años el Ministerio de Educación no reguló el nivel de los maestros interinos que ya tenían el título pedagógico y tenían otro título más profesional por lo cual ingresaron al magisterio Nacional a través de concursos públicos y otros a través de concursos sectoriales, entonces estos profesores si tienen mérito, no han sido regulados hasta el año 2012 por el Ministerio de Educación, pudiendo hacerlo, los docentes lo solicitaron, el ministerio cerró la puerta y dijo que no procedía. Entonces cuando viene la ley de la reforma magisterial nos encuentra como profesores sin título”, precisó Chire Eguía

También puedes leer: Derrama Magisterial inicia ciclo de encuentros virtuales en el marco de la celebracion del Día del Maestro

Por otro lado, el profesor del departamento del sur, indicó que no les regularon correctamente sus años de trabajo por el Ministerio de Educación.

“Es decir que aquí hubo una equivocación, estábamos acreditados en la UGEL pero no nos regularon a nivel magisterial, es decir a todo profesor que estuvo en la ley de profesorado nos daban el primer o el segundo nivel de acuerdo a sus años de servicio. A nosotros nos correspondía por tener 14 años de servicio, nos correspondía el tercer nivel magisterial y eso no nos dio el Ministerio de Educación, y cuando vino la nueva ley de la reforma nos debieron dar la segunda escala magisterial porque así lo dice la ley, ellos nos metieron a nosotros en el grupo de los profesores que no tenían el título”, finalizó Chire.

También te puede interesar