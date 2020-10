La actriz peruana, Rossana Fernández-Maldonado, se alista para el estreno en noviembre de ‘Aislados, la serie’, la nueva producción de Sinargollas en el estado de emergencia y la orden de inmovilización nacional en el Perú. Además, cuenta que durante la pandemia decidió terminar su carrera de Educación Inicial, pero por nada del mundo dejará la actuación.



-Cuéntanos sobre tu personaje de ‘Macarena’ en la serie ‘Aislados’…

Macarena es una mujer divorciada que tiene dos hijas y siempre ha estado metida en la oficina. Es muy egocéntrica, superficial, frívola, hasta que le toca vivir el drama de tener un familiar que se enferma de Covid-19 y se ve cara a cara con la enfermedad. La historia de la serie es una realidad bien fuerte y las historias se van entrelazando.

-¿Grabar la serie en medio de la cuarentena hizo que pensaras dos veces en aceptar el proyecto?

No, Sinargollas tuvo un protocolo muy marcado, solo hubo ocho personas al momento de grabar. Antes los vestuarios se prestaban, ahora fueron comprados para cada actor, me maquillaron con mis propias brochas, nos hicieron las pruebas cada 15 días. Hubo mucho cuidado.

-A pesar que la cuarentena detuvo todos tus planes ¿te reinventaste con un programa web?

‘Felizmente Rossana’ es un programa que grabamos el año pasado, pero con la coyuntura de la pandemia tuve que seguir trabajando. Es un espacio donde brindamos recetas, hacemos ejercicios, damos tips.

– ¿Con tanto trabajo hay tiempo para el amor?

Acabo de regresar a la universidad, estoy estudiando Educación Inicial y ahora que estoy en casa voy a terminar la carrera. Si hubiera alguien en mi corazón, saco el tiempo de donde sea, mientras tanto, paseo a mi perro jajaja.

-¿Piensas dejar la actuación por la educación?

Estoy relacionada con varios temas relacionados a niños, el terminar la carrera me va a servir para crear proyectos educativos. No sé si llegue a ser ‘Miss’, pero voy a ser actriz hasta que sea viejita.

-De otro lado ¿Cómo tomaste las acusaciones de acoso sexual hacia Frank Pérez Garland?

Me da mucha pena ese tema. Soy cercana de Vanessa Saba, también he trabajado mucho con Frank y definitivamente creo que hay que apoyar a las víctimas, no permitir que pasen este tipo de cosas. Si esto sale a la luz, en buena hora para que no se repita. Aprendamos a no quedarnos calladas y no permitir que este tipo de cosas sigan pasando, definitivamente mi apoyo a las víctimas.

-¿Has pasado por una situación similar?

Felizmente no, nunca me he sentido acosada ni intimidada, ni he tenido una situación desagradable.

-¿Y cómo está Vanessa?

Hemos hablado muy poco pero está concentrada en lo suyo, está haciendo una novela, no quisiera tener que afrontar algo así de duro. Pero si me solidarizo con las víctimas, es algo que no lo podemos permitir.

Dato

“Soy una mujer bien positiva y alegre, afronto los problemas de esa manera. Soy bien sensible, y tengo bastante empatía con lo que sucede a mi alrededor.Yo soy católica y rezo todas las noches para agradecer por lo que tengo”, dice Rossana.