Rospigliosi: “Estos hechos ponen fuego a la inestabilidad política”

Esta mañana, en el programa “Hablemos Claro”, conversamos con el Analista Político, Fernando Rospigliosi, para que nos comente su punto de vista ante la reciente detención de Karem Roca, Mirian Morales y Richard Swing. Implicados en las contrataciones irregulares del Ministerio de Cultura a Ricardo Cisneros.



“La situación es muy complicada porque estamos ante un vicepresidente que accedió a la presidencia porque destituyeron al anterior, y porque este presidente ha usado la fiscalía para perseguir a sus adversarios políticos, los ha encarcelado, ha cerrado un Congreso de manera ilegal según muchos juristas. Entonces la situación es mucho más complicada ahora, lo que tenemos en estos audios que han mostrado delitos serios como la obstrucción a la justicia. El problema más importante es que el presidente de la República no solo ha mentido sobre esto, sino que hasta ha tratado con subordinados suyos de engañar a los organismos fiscalizadores del Estado, a la fiscalía y al Congreso. Mientras más alto es el funcionario que comete los delitos, más grave es la responsabilidad”, precisó Rospigliosi.

“La vacancia es un asunto político, no es un proceso, no es un proceso judicial como en el juzgado. En medio de estas circunstancias, en medio de una pandemia, de una crisis muy fuerte y teniendo un Congreso como el que tenemos, en mi opinión no era adecuada la vacancia. Si es evidente es que a partir del 29 de julio del próximo año Martín Vizcarra tiene que ser procesado, por este caso y yo creo por muchos otros que son bastante más graves que estamos conversando ahora. Todos estos hechos ponen fuego a la inestabilidad política y de esto ya no hay manera de impedirlo.

“Esto no es nuevo, Vizcarra ha intervenido en los procesos judiciales desde el comienzo, hostigando por ejemplo al exfiscal de la nación, Pedro Chavarry, que forzó su renuncia para poner una persona adicta a él como Zoraida Ávalos. Con lo cual ha logrado controlar una parte importante de la fiscalía, no toda la fiscalía como estamos viendo ahora, pero ha logrado controlar una parte importante”, comentó.

