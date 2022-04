Rosangella Barbarán: No se trata de bajar o subir sueldos de altos funcionarios, sino que trabajen con eficiencia

La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, se pronunció hoy sobre la propuesta del presidente Pedro Castillo de reducir el sueldo de los altos funcionarios del Estado, incluyendo ministros, viceministros y parlamentarios.

En declaraciones a Canal N, la legisladora calificó de “populista” al jefe de Estado por traer de vuelta su propuesta de campaña. Indicó que no se trata de bajar o subir los salarios de los funcionarios de alto rango, sino de garantizar de que cumplan un trabajo eficaz en beneficio del país.

“Respecto al cargo de congresista y otros cargos, no se trata de bajar o subir el sueldo, sino que realmente hagan su labor con eficiencia, que la población vea su trabajo, porque la población no se queja del sueldo del congresista por lo que es, sino por lo que no se hace”, dijo.

En esa línea, Barbarán se mostró escéptica ante la propuesta del mandatario y dijo que primero hay que esperar que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley al Congreso. Consideró también que Castillo Terrones, en su calidad de máxima autoridad del país, debe ser el primero en rebajarse el salario.

“Hay que esperar que envíe el proyecto porque ya estamos acostumbrados para que el presidente hable una cosa y haga otra cosa. Yo creo que hay que empezar a hacer las cosas con el ejemplo, no hace falta que él se baje el sueldo, ya podría no cobrarlo tanto como lo dijo en campaña”, aseveró.

Consultada por su posición sobre la reducción del sueldo, la congresista fujimorista afirmó que ella no postuló al Parlamento por el sueldo, por lo que no tiene ningún inconveniente que pueda subir o bajar.

“Personalmente, no tengo ningún inconveniente en la subida o bajada del sueldo. Siempre han querido tocar este tema para generar algún tipo de sentimiento en la población, creo que hay que ser más responsables”, puntualizó.

